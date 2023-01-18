МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, сообщила российская компания. Эксперт оценил, сколько газа можно поставить по "Пакистанскому потоку"

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Роман Скляр подписали Дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Газпрома".

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября прошлого года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.

В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, отмечал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял в свою очередь замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.