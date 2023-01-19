МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в четверг закрылись незначительным ростом к расчетной цене предыдущего дня — на 0,2%, чуть ниже 695 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В Швейцарии выяснили, что многие компании ЕС продолжают работу в России

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 718 долларов (+3,7%). Вскоре после открытия был достигнут суточный максимум примерно в 733 доллара (+5,8%). Во второй половине торгов цены стабилизировались, а затем достигли суточного минимума в 647,6 доллара (-6,5%). Последние фьючерсы торговались по 694 доллара (+0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 692,3 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе во вторник впервые с 31 августа 2021 года опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что снижение стоимости газа на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.