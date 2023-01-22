Власти Белоруссии рассказали о преимуществе фиксированной цены на газ
Власти Белоруссии заявили о конкурентном преимуществе фиксированной цены на газ для страны
Читать 1prime.ru в
МИНСК, 22 янв — ПРАЙМ. Фиксированная цена на газ на три года вперед – большое конкурентное преимущество для экономики Белоруссии, отметил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.
В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для Белоруссии на три года.
"Ранее, как вы знаете, каждый год мы возвращались к этому вопросу (стоимости поставок газа – ред.). Сейчас мы твердо знаем, что будет в ближайшие три года. Это будут комфортные условия, с учетом тех условий, которые сегодня предлагаются для бизнеса в Европе или близлежащих странах – конечно же, мы имеем очень большое конкурентное преимущество", — отметил Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ, показанному в воскресном эфире.
Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях.
https://1prime.ru/gas/20230122/839545639.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.