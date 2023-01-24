МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в Европу в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 24,4 миллиона кубометров на 24 января, на ГИС "Сохрановка" заявка вновь отклонена, сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. В Минэкономики Германии назвали сроки полного замещения газа из России

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 24,4 миллиона кубометров на 24 января", — рассказал он журналистам.

Куприянов добавил, что Украина опять отклонила заявку на ГИС "Сохроновка".

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем, в минувшую среду, он составил 32,6 миллиона кубометров, в четверг снизился на 23 процента, до 25,1 миллиона, а с пятницы опустился до 24,4 миллиона кубометров в день.