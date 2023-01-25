МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ в Европу через Украину в подтвержденном оператором страны объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 24,4 миллиона кубометров на 25 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Австрийский политик назвал вредные последствия отказа от российского газа

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 24,4 миллиона кубометров на 25 января", — сказал он.

По словам Куприянова, Украина снова отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем, в минувшую среду, он составил 32,6 миллиона кубометров, в четверг снизился до 25,1 миллиона, а с пятницы опустился до 24,4 миллиона кубометров и держится на этом уровне.