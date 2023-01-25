МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США упали примерно на 5%, до 19-месячного минимума на ожиданиях менее холодной погоды, из-за которой спрос на отопление на следующей неделе может оказаться более низким, чем ожидалось. Кроме того, на рынке растет скепсис по поводу шансов на возобновление работы СПГ-терминала Freeport в ближайшие недели или месяцы. Газ, да не ваш. США нашли способ поставить Европу на колени

Рынок проигнорировал бычьи прогнозы, предполагающие более активный, чем ожидалось, спрос на этой неделе, а также вероятное снижение добычи за прошедшие два дня ввиду морозной погоды.

В 13.15 по Гринвичу февральские фьючерсы на природный газ торговались с понижением на 16,1 цента, или 4,9%, по 3,097 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелились завершить сессию на минимуме закрытия с 7 июня 2021 года.

Согласно данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в январе составляет 98,6 млрд кубических футов в день против 96,7 млрд кубических футов в день в декабре. В ноябре месячные объемы добычи достигли рекордного максимума 99,9 млрд кубических футов в день.

Между тем в среду добыча, вероятно, снизилась примерно на 1,7 млрд кубических футов, до 3-недельного минимума 97,4 млрд кубических футов на фоне заморозков в районах некоторых месторождений, в том числе, в таких штатах как Северная Дакота, Техас и Пенсильвания.

По оценкам Refinitiv, спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может подскочить до 138,7 млрд кубических футов против 130,9 млрд кубических футов на этой неделе.