МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США упали примерно на 3%, до 21-месячного минимума на прогнозах менее холодной погоды и менее высокого, чем ожидалось, спроса на отопление в ближайшие две недели. Биржевые цены на газ в США упали до минимума с июня 2021 года

В течение некоторого времени цены на природный газ находились под давлением на фоне более чем достаточных запасов до конца этой зимы и ожиданий, что работа СПГ-терминала Freeport возобновится не ранее, чем через несколько недель.

Кроме того, с начала этого года цены на газ снижаются на фоне менее холодной погоды.

В 14.07 по Гринвичу мартовские фьючерсы на природный газ упали на 8,5 цента, или 3,2%, до 2,599 доллара за млн БТЕ. Котировки нацеливаются на минимум закрытия с апреля 2021 года.

Контракты оказались на территории перепроданности, и индекс относительной силы (RSI) держится ниже 30 третью сессию подряд и 16-й раз в этом году.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США по 4 февраля будут ниже нормы, а с 5 по 16 февраля — выше нормы.

По оценкам Refinitiv, спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может снизиться до 126,5 млрд кубических футов против 136,4 млрд кубических футов на этой неделе.