МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цены на природный газ в Европе колеблются. Недолгое похолодание подходит к концу, в то время как обильные запасы помогают справиться с любыми скачками спроса. Биржевые цены на газ в Европе падают на 2,5 процента

Во вторник котировки фьючерсов на газ с поставкой из терминала TTF колеблются между небольшим ростом и снижением. При этом ранее в ходе сессии цены опускались на 2,3%. Холодная погода в Западной и Центральной Европе, а также низкие объемы генерации ветровой энергии, поспособствовали увеличению потребления газа. Тем не менее скоро температуры воздуха могут вырасти: в ближайшие две недели они будут держаться выше нормы, согласно прогнозу Maxar Technologies.

С начала года цены на газ в Европе упали более чем на 20%, и теперь они держатся около уровней, наблюдавшихся до начала российско-украинского конфликта. Темпы расходования запасов низкие из-за сокращения потребления газа со стороны промышленности и в основном мягкой погоды этой зимой. В результате объем запасов газа в подземных хранилищах Европы значительно превышает среднее 5-летнее значение.

"Судя по всему, цены нашли равновесие вблизи текущих уровней, — отмечают аналитики EnergyScan. — Сильное падение цен ниже текущих значений может привести к росту спроса на газ со стороны электроэнергетических компаний и промышленности".

Регламентированное потребление наряду с непрерывными поставками СПГ, темпы которых достигли рекордных максимумов в зимние месяцы, стали ключевыми факторами для Европы, которая больше не может рассчитывать на обильные поставки по трубопроводам из России. Трейдеры пристально отслеживают любые признаки возможного нарушения хрупкого баланса после существенного снижения цен с достигнутых в прошлом году пиковых значений.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в Нидерландах торговались со снижением на 0,6%, по 57,75 евро за мегаватт-час, по состоянию на 10.10 по Гринвичу. Динамика котировок преимущественно повторяет вчерашнюю. Фьючерсы на природный газ в Великобритании прибавили 0,2% после снижения ранее в ходе сессии.

Пока что поставки газа в Европу остаются стабильными. Некоторые части газотранспортной системы Турции пострадали после землетрясений, произошедших ранее на неделе, но сообщений о разрушении ключевой инфраструктуры не поступало. Работа трубопровода, снабжающего южные регионы ЕС российским газом, продолжается.

И все же перспективы рынка энергоносителей вызывают некоторые опасения. Энергетическая компания Франции Electricite de France SA заявила о приостановке работы одного из реакторов АЭС на 9 месяцев, усугубив сомнения в надежности атомного сектора страны, который является одним из столпов электроэнергетической системы Европы. Вследствие данного решения спрос на природный газ для генерации электроэнергии может возрасти, а рынок — остаться волатильным.

"Сложно ожидать дальнейшего снижения цен на газ, и они могут начать расти с текущих уровней, так как перспективы рынка по-прежнему зависят от погодных условий и непредсказуемого развития ситуации на Украине", — отметили во вторник в Resolution Foundation.