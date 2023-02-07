МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на природный газ на NYMEX выросли до недельного максимума, поскольку объемы добычи в США снизились по сравнению с прошлым месяцем из-за сильных морозов, которые привели к промерзанию скважин на некоторых месторождениях. Цены на газ в США упали до минимума за 21 месяц

Также поддержку ценам оказывают растущие ожидания, что поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в Техасе в ближайшие недели могут вырасти, поскольку терминал может возобновить производство СПГ на экспорт.

Тем не менее во вторник поставок природного газа на объект не ожидается, согласно данным Refinitiv. При этом последние 12 дней терминал принимал трубопроводный газ в небольших объемах.

Цены на газ растут, несмотря на прогнозы более мягкой погоды и более низкого спроса, чем ожидалось, в ближайшие две недели.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в США будут выше нормы до 22 февраля. Единственным исключением может стать период 18-19 февраля, когда ожидается похолодание. Трейдеры отмечают, что похолодание на выходных приводит к менее сильному росту спроса на газ для отопления помещений, чем похолодание в будни. В выходные потребление газа сокращается, поскольку многие предприятия не работают.

Около 14.25 по Гринвичу мартовские фьючерсы на газ на NYMEX торговались с повышением на 3,3 цента, или 1,3%, по 2,490 доллара за млн БТЕ. Контракты могут закрыться на максимуме с 31 января. На прошлой неделе цены на газ падали до минимума с декабря 2020 года.

Число открытых позиций по ближайшим фьючерсам на природный газ на NYMEX в понедельник подскочило до почти 302 000 контрактов, шестой день подряд достигнув максимума с августа 2021 года.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в феврале составляет 95,7 млрд кубических футов в день против 98,3 млрд кубических футов в день в январе. В ноябре производство достигало рекордных 99,8 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 119,8 млрд кубических футов в день против 124,9 млрд кубических футов в день на этой неделе, полагают в Refinitiv.