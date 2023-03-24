Песков оценил приглашение Nord Stream 2 AG к поднятию объекта
Песков назвал приглашение Nord Stream 2 AG к поднятию объекта позитивной новостью
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Приглашение оператора "Северного потока 2" к поднятию объекта, обнаруженного возле места взрыва, является позитивной новостью, необходимо определить его природу и продолжить расследование. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG участвовать в операции по извлечению "артефакта".
По словам Пескова, приглашение собственника газопровода к исследованию объекта, найденного рядом со швом трубы, где произошел взрыв, можно считать позитивной новостью.
"Очень важно, критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту, а, судя по всему, имеет, ну и продолжить расследование", — сказал он.
Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов об оценке Москвой решения датского энергетического агентства.
Он добавил, что расследование должно быть прозрачным и инклюзивным "с точки зрения участия там всех заинтересованных стран".
https://1prime.ru/gas/20230324/840187053.html
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