МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Приглашение оператора "Северного потока 2" к поднятию объекта, обнаруженного возле места взрыва, является позитивной новостью, необходимо определить его природу и продолжить расследование. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме обнаруженного "объекта"

Ранее датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG участвовать в операции по извлечению "артефакта".

По словам Пескова, приглашение собственника газопровода к исследованию объекта, найденного рядом со швом трубы, где произошел взрыв, можно считать позитивной новостью.

"Очень важно, критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту, а, судя по всему, имеет, ну и продолжить расследование", — сказал он.

Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов об оценке Москвой решения датского энергетического агентства.

Он добавил, что расследование должно быть прозрачным и инклюзивным "с точки зрения участия там всех заинтересованных стран".