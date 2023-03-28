ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выразил уверенность в достаточном количестве расследований происшествия на "Северных потоках", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Запад боится выяснения правды о терактах на "Северных потоках", заявил МИД

"Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно", — ответил он на вопрос журналистов о международном расследовании.

На вопрос о планах Байдена поручить дело американской разведке Кирби отметил, что Белый дом подождет и посмотрит на результаты расследований.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября прошлого года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале опубликовал расследование, согласно которому американские водолазы летом прошлого года установили взрывчатку на трубопроводах, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По данным журналиста, Байден обсуждал операцию в течение девяти месяцев. Белый дом отрицает причастность к подрыву "Северных потоков".