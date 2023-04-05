МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на природный газ в США в среду выросли примерно на 3% на фоне сокращения суточных объемов добычи и увеличения поставок трубопроводного газа на СПГ-терминалы. СМИ: США совершили непоправимую ошибку, которая освободит мир от доллара

Котировки растут, несмотря на прогнозы более мягкой погоды и более низкого спроса на отопление в следующие две недели, чем ожидалось ранее. Электроэнергетические компании, вероятно, смогут начать пополнять хранилища уже на этой неделе.

Около 12.55 по Гринвичу майские фьючерсы на природный газ на NYMEX выросли в цене на 5,5 цента, или 2,6%, до 2,161 доллара за млн БТЕ.

В последние недели отмечается чрезмерная волатильность котировок природного газа на NYMEX: цены росли или снижались более чем на 5% по итогам 12 из 23 последних торговых дней.

На фоне растущей волатильности объем открытых позиций по фьючерсам на газ на NYMEX во вторник поднялся до 1,37 млн контрактов, достигнув максимума с октября 2021 года четвертый день подряд.

Паи биржевого фонда U.S. Natural Gas Fund, отслеживающие колебания котировок природного газа, достигли рекордного максимума 165,9 млн, превысив предыдущий рекорд 161,4 млн, достигнутый 30 марта.

Поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в среду могут составить примерно 2,2 млрд кубических футов против 2,3 млрд кубических футов в понедельник и вторник, согласно данным Refinitiv. Это выше заявленной мощности терминала.

Средний объем поставок трубопроводного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в США за истекший период апреля составил 13,9 млрд кубических футов в день против рекордного максимума 13,2 млрд кубических футов в день, достигнутого в марте.

Совокупная мощность семи крупнейших СПГ-терминалов США составляет около 13,8 млрд кубических футов в день.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период апреля составляет 99,9 млрд кубических футов в день против 99,7 млрд кубических футов в день в марте.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 95,2 млрд кубических футов в день против 101,7 млрд кубических футов в день на текущей неделе на фоне теплой весенней погоды, прогнозируют в Refinitiv.