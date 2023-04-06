МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Спотовые цены на газ в текущем году ожидаются нестабильными из-за ряда разнонаправленных факторов, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Экспортеры газа ожидают роста мирового импорта СПГ в 2023 году

"В 2023 году ожидается, что спотовые цены останутся нестабильными. Такие факторы, как относительно теплая зима, высокий уровень заполненности газовых хранилищ в Европе и ослабление роста спроса на газ на фоне замедления темпов роста мировой экономики могут оказать понижательное давление на спотовые цены", – отмечается в материалах.

"Однако в этом году возможно некоторое повышательное давление на спотовые цены в связи с ожидаемым восстановлением спроса на газ в Китае, увеличением импорта в чувствительных к ценам странах Азиатско-Тихоокеанского региона и восстановлением спроса на газ в промышленном секторе. Кроме того, любые дальнейшие перебои в поставках или экстремальные погодные условия в течение года могут также привести к росту цен", – говорится в докладе.

В 2022 году спотовые цены на газ по индексу TTF в Европе составляли в среднем 38 доллара за MMBtu, что на 136% выше по сравнению с 2021 годом, в то время как спотовые цены на СПГ по NEA в Азии составляли в среднем 33 доллара за MMBtu, что на 79% выше по сравнению с 2021 годом, уточняют аналитики ФСЭГ.

Такой сдвиг в ценах, как объясняют в организации, сделал Европу главным рынком СПГ для поставщиков, поскольку спотовые цены на TTF сохраняли высокую "премию" по сравнению со спотовыми ценами на СПГ в Азии.