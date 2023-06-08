МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Все детали взрыва на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" необходимо выявлять в рамках прозрачного расследования, российскую сторону до него не допускают, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Херш рассказал о причастных к терактам на "Севпотоках" разведчиках США

Ранее во вторник Washington Post писал, что европейская разведка за три месяца до ЧП раскрыла планы Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск, передала их ЦРУ. Бывший американский военный Джек Тейшер, предположительно, разместил информацию в соцсети Discord.

Песков подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" несомненно является целенаправленной диверсией и не вызывает вопросов, что "там дело нечистое".

"Мы уже говорили про данные, которые у нас имеются, что возможно причастие англосаксов к этому террористическому акту, направленному против международной энергетической инфраструктуры. Все остальные детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного международного срочного расследования, коего сейчас не происходит. И к любым попыткам расследования, как вы знаете, российская сторона не допускается", — подчеркнул он.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в сентябре прошлого года. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, американские водолазы летом 2022 года установили на объекте взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Позднее Вашингтон заявлял РИА Новости о своей непричастности к подрыву газопроводов.