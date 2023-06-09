БРЮССЕЛЬ, 9 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия не прокомментирует новую информацию по осведомленности Вашингтона о намерении Украины подорвать российские газопроводы "Северный поток", заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант. Песков призвал выявлять детали ЧП на "Северных потоках" расследованием

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в сентябре прошлого года. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, американские водолазы летом 2022 года установили на объекте взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Позднее Вашингтон заявлял РИА Новости о своей непричастности к подрыву газопроводов.

Газета Washington Post писала во вторник, что европейская разведка за три месяца до ЧП раскрыла планы Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск, передала их ЦРУ. Бывший американский военный Джек Тейшер, предположительно, разместил информацию в соцсети Discord.

"Наша позиция остается неизменной, мы не комментируем расследование, которое проводят затронутые страны, мы ждем результатов официального расследования…", — ответила Спинант на соответствующий вопрос журналистов.

Она подчеркнула, что ЕК видит необходимость укреплять безопасности инфраструктуры в регионе.