2023-08-01T13:32:21+03:00
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2023-08-01T13:32:21+03:00
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BP назвала сроки перенесения проекта Greater Tortue Ahmeyim
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Британская BP ожидает, что газовый проект на границе Сенегала и Мавритании Greater Tortue Ahmeyim, где она выступает оператором, будет запущен позднее, чем планировалось, — в... ПРАЙМ, 01.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, мир, bp, greater tortue ahmeyim
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Британская BP ожидает, что газовый проект на границе Сенегала и Мавритании Greater Tortue Ahmeyim, где она выступает оператором, будет запущен позднее, чем планировалось, — в первом квартале 2024 года, сообщила компания.
"В настоящее время BP ожидает запуск четырех крупных проектов в течение 2023 года, при этом запуск первой фазы проекта Greater Tortue Ahmeyim (GTA) ожидается в первом квартале 2024 года", — сообщила компания в своей финансовой отчетности по итогам второго квартала.
Британская BP, американская Kosmos, сенегальская Petrosen и мавританская SMHPM приняли окончательное инвестиционное решение по строительству первой фазы проекта Greater Tortue Ahmeyim в декабре 2018 года. Проект нацелен на добычу и экспорт сжиженного природного газа (СПГ).
На конец 2022 года первая фаза проекта была завершена на 90%, сообщала в своей финансовой отчетности американская Kosmos Energy, владеющая 27% в Greater Tortue Ahmeyim. Компания прогнозировала, что первый газ с проекта пойдет в четвертом квартале 2023 года.
BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.