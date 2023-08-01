МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Британская BP ожидает, что газовый проект на границе Сенегала и Мавритании Greater Tortue Ahmeyim, где она выступает оператором, будет запущен позднее, чем планировалось, — в первом квартале 2024 года, сообщила компания. BP вышел в прибыль в первом полугодии после убытка годом ранее

"В настоящее время BP ожидает запуск четырех крупных проектов в течение 2023 года, при этом запуск первой фазы проекта Greater Tortue Ahmeyim (GTA) ожидается в первом квартале 2024 года", — сообщила компания в своей финансовой отчетности по итогам второго квартала.

Британская BP, американская Kosmos, сенегальская Petrosen и мавританская SMHPM приняли окончательное инвестиционное решение по строительству первой фазы проекта Greater Tortue Ahmeyim в декабре 2018 года. Проект нацелен на добычу и экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

На конец 2022 года первая фаза проекта была завершена на 90%, сообщала в своей финансовой отчетности американская Kosmos Energy, владеющая 27% в Greater Tortue Ahmeyim. Компания прогнозировала, что первый газ с проекта пойдет в четвертом квартале 2023 года.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.