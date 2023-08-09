МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе растут на 14%, превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 9 августа

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). А по состоянию на 13.38 мск их стоимость составляла 403 доллара (+14,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.