2023-08-09T13:59:00+03:00
2023-08-09T14:00:55+03:00
2023-08-09T13:59:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230809/841356887.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 400 долларов за тысячу кубометров
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены на газ в Европе растут на 14%, превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF... ПРАЙМ, 09.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, европа, биржевые цены на газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647748.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647748.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647747.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647747.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647746.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83364/77/833647746.jpg
https://1prime.ru/gas/20230809/841350156.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе растут на 14%, превысили 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 357,5 доллара (+1,2%). А по состоянию на 13.38 мск их стоимость составляла 403 доллара (+14,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.