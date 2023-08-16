2023-08-16T19:47:07+03:00
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2023
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Цены на газ в Европе по итогам среды снизились почти на 5 процентов
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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду снизились почти на 5%, до 420 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские... ПРАЙМ, 16.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду снизились почти на 5%, до 420 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 460,5 доллара (+4,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в среду составил 480,3 доллара (+8,8%), ценовой минимум — 419,4 доллара (-5%). Последние фьючерсы торговались по 419,9 доллара (-4,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 441,5 доллара за тысячу кубометров.
Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.
Эксперты поясняют, что наблюдавшийся рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.