МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду снизились почти на 5%, до 420 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Эстонский энергоконцерн утроит поставки СПГ в страны Балтии и Финляндию

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 460,5 доллара (+4,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в среду составил 480,3 доллара (+8,8%), ценовой минимум — 419,4 доллара (-5%). Последние фьючерсы торговались по 419,9 доллара (-4,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 441,5 доллара за тысячу кубометров.

Эти котировки в прошлую среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.

Эксперты поясняют, что наблюдавшийся рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского сжиженного природного газа (СПГ) — возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут угрожать около 10% мирового экспорта СПГ.