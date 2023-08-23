МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea приступила к добыче газа на месторождении Dvalin в Норвежском море, сообщила компания. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 8,5 процента

"Wintershall Dea совместно с партнерами Petoro и Sval Energi приступила к добыче газа на эксплуатируемом газовом месторождении Dvalin в Норвежском море, обеспечивая новые значительные объемы газа на европейском рынке", — говорится в сообщении.

Планируется, что на месторождении будет добываться достаточно газа для использования энергии на обогрев более 2 миллионов европейских домовладений. Предполагаемый срок эксплуатации месторождения Dvalin рассчитан до 2038 года, включая месторождение Dvalin North, которое находится в разработке.

Месторождение было закрыто с конца 2020 года из-за высокого уровня ртути в скважине. После этого на береговых перерабатывающих предприятиях в Нюхамне и Тьельдбергоддене в центральной части Норвегии были использованы установки для удаления ртути.

Запас газового месторождения Dvalin оценивается примерно в 113 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Wintershall Dea, оператору, принадлежит доля в 55%, Petoro — 35%, а Sval Energi —10%, уточняется в сообщении.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.