Wintershall Dea начала добычу газа на месторождении Dvalin в Норвежском море
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea приступила к добыче газа на месторождении Dvalin в Норвежском море, сообщила компания.
"Wintershall Dea совместно с партнерами Petoro и Sval Energi приступила к добыче газа на эксплуатируемом газовом месторождении Dvalin в Норвежском море, обеспечивая новые значительные объемы газа на европейском рынке", — говорится в сообщении.
Планируется, что на месторождении будет добываться достаточно газа для использования энергии на обогрев более 2 миллионов европейских домовладений. Предполагаемый срок эксплуатации месторождения Dvalin рассчитан до 2038 года, включая месторождение Dvalin North, которое находится в разработке.
Месторождение было закрыто с конца 2020 года из-за высокого уровня ртути в скважине. После этого на береговых перерабатывающих предприятиях в Нюхамне и Тьельдбергоддене в центральной части Норвегии были использованы установки для удаления ртути.
Запас газового месторождения Dvalin оценивается примерно в 113 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Wintershall Dea, оператору, принадлежит доля в 55%, Petoro — 35%, а Sval Energi —10%, уточняется в сообщении.
Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
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