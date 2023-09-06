МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. В рамках программы бесплатной догазификации подано почти 1,4 миллиона заявок по состоянию на середину августа, при этом более 900 тысяч договоров от принятых заявок уже заключены, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Газпром" подает газ через Украину по заявкам на 6 сентября

"На середину августа объем заявок уже приблизился к 1,4 миллиона, при этом количество заключенных договоров от принятых заявок достигло почти 934 тысяч", — написал он в своей статье в журнале "Энергетическая политика".

Кроме того, была обеспечена техническая возможность подключения около 942,5 тысячи домовладений. А наилучших результатов достигли Московская, Челябинская и Свердловская области. До границ участка газ подведен к более 662 тысячам домовладений, выполнены 332 тысячи подключений, заключил он.

Правительство РФ в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в страны с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.

За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре программа "социальной газификации" стала бессрочной.