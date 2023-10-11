МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Инцидент на газопроводе Balticconnector, соединяющим Эстонию и Финляндию, может быть выгоден США из-за вероятного после этого роста цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе, но на Западе будет соблазн указать на Россию, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. В ГД предложили объединить расследования на Balticconnector и "Севпотоках"

"Эта история выгодна Соединенным Штатам, которые заинтересованы в том, что спрос на их СПГ повышался, чтобы цены на европейском рынке росли", — сказал Симонов РИА Новости, подчеркнув, что не выдвигает никаких обвинений.

При этом эксперт подчеркнул, что у западных стран будет "соблазн указать на Россию".

ПОПЫТКИ СДЕРЖАТЬ РОСТ ЦЕН

По словам Симонова, на данный момент сложно оценить состояние газопровода и, соответственно, делать выводы о том, насколько серьезными могут оказаться последствия инцидента.

"Если, действительно, этот объект не сможет эксплуатироваться, то это будет, конечно, серьезной проблемой для Европы, которая сейчас тяжело сводит свой газовый баланс", — полагает эксперт.

При этом, он считает, что оптимистичные оценки Эстонии и Финляндии о том, что инцидент с газопроводом не повлияет на газоснабжение в этих странах, связаны с желанием не допустить резкого роста цен на газ.

"Понятно, почему сейчас скорее оптимистичные оценки даются. Потому что уже мы видим, в начале недели (стали) спекулятивно расти цены на европейских хабах", — сказал Симонов.

БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОД ВОПРОСОМ

По мнению Симонова, европейцам следовало задаться вопросом о безопасности критической инфраструктуры еще в сентябре 2022 года, когда произошли теракты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

"Если мы действительно признаем, что никто ничего не контролирует и это возможно, то страшновато должно быть тем же европейцам, которые значительные объемы газа получают в трубопроводном виде: это касается газопроводов из Норвегии и Северной Африки, не только российских труб. Мы сразу говорили, что если вы радуетесь тому, что этот взрыв касается только российской инфраструктуры, то вы зря радуетесь: вы открываете ящик Пандоры, вы признаете, что на рынке может твориться полный беспредел", — добавил Симонов.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR,

Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.