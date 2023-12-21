МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Объем железнодорожных отгрузок сжиженных углеводородных газов (СУГов) с российских заводов для поставки в Китай выросли за период с 1 по 18 декабря в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, до 11,1 тысячи тонн, следует из обзора ценового агентства Argus, который есть в распоряжении РИА Новости. В "Транснефти" ожидают увеличения поставок нефти в Китай в 2024 году

"Объем железнодорожных отгрузок СУГ с российских заводов для поставки в Китай в период 1-18 декабря удвоился до 11,1 тысячи тонн по сравнению с 5,5 тысячи тонн — за аналогичный период ноября", — говорится в сообщении.

Основной объем продукта был отправлен через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия (8 400 тонн против 4 500 тонн за 18 дней ноября), уточняется в обзоре. "Продукт в Забайкальск едет, заторов там в настоящее время нет", — приводит Argus слова участника рынка. В то же время отгрузки СУГов с заводов в Сибири могут быть затруднены из-за сильных морозов.

По данным Argus, увеличились отгрузки российских СУГов и в Турцию: в январе-сентябре выросли на 339 100 тонн год к году, до 490 700 тонн, в основном за счет поставок из балтийского порта Усть-Луга. Так, Россия по итогам девяти месяцев вышла в тройку крупнейших поставщиков продукта в Турцию.

При этом железнодорожные отгрузки сжиженного углеводородного газа из России в Польшу за период с 1 по 18 декабря снизились на 25%, до 38 500 тонн по сравнению с аналогичным периодом ноября. В ноябре российские производители этого продукта отправили в Польшу 82 600 тонн против 85 700 тонн в октябре.

В понедельник Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт СУГов из РФ с 12-месячным переходным периодом.

Поставки сжиженных углеводородных газов за рубеж из России по итогам 2023 года могут достигнуть 4 миллионов тонн, превысив таким образом показатели прошлого (примерно на 18%) и позапрошлого годов, соответствующим прогнозом делилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет". РФ продолжает перенаправлять поставки СУГов в неевропейские страны, за десять месяцев года объем экспорта вырос в два раза, до 1,01 миллиона тонн, также поясняли агентству в "Петромаркете". Ключевыми альтернативными покупателями остаются Турция, Китай, Афганистан, Монголия и страны Центральной Азии.