МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Из-за возможного отказа Украины с 2025 года от продления контракта на транзит российского газа европейская экономика столкнется с проблемами, пишет Focus. Болгария отменит акциз на газ из России из-за угрозы Венгрии

Контракт между Украиной и "Газпромом" истекает в конце 2024 года. Киев заявлял, что держится за поставки только потому, что такие страны, как Австрия, сильно зависят от российского газа. После начала СВО Германия больше не получала газ из России. Тем не менее, потребители в этой стране также могут ощутить последствия, отмечает издание.

"Вполне возможно, что цены на электроэнергию и газ вырастут", — считает профессор экономики энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Иконникова. По ее мнению, из-за проблем с обеспечением промышленности газом от пяти до десяти процентов немецких производственных мощностей могут навсегда мигрировать за границу.

В случае роста цен в каком-либо одном месте на европейском газовом рынке это зачастую оказывает влияние на другие страны, отметил эксперт по энергетической политике Института немецкой экономики Мальте Кюпер.

"Если бы наш сосед в Австрии испытал нехватку газа, то и наш газ стал бы дороже". — пояснил он.

Кюпер считает маловероятным, что Киев перекроет газовый кран через год. "Украина в ходе возможного вступления в ЕС заинтересована в том, чтобы не прекращать поставки из России в Австрию", — считает Кюпер. — Украинцы не хотят подводить своих западных партнеров". Однако, как может выглядеть такая газовая сделка с Украиной, пока неясно.

Австрийский поставщик энергоресурсов OMV имеет контракт на поставку газа с "Газпромом" до 2040 года и должен продолжать платить за газ. ЕС еще не ввел санкции на импорт газа из России.