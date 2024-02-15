БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Сейчас газохранилища в ЕС заполнены на 66%, а высокий уровень их заполнения позволит хорошо подготовиться и к следующему зимнему сезону, несмотря на значительное снижение поставок "голубого топлива" из России, заявила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон. Эксперт подчеркнул невозможность для ЕС полностью заполнить газохранилища

"Наши газохранилища заполнены на 66%, рынок сжиженного газа находится в хорошем состоянии. Мы смогли снизить потребления газа на 18%, цены на газ упали на уровень ниже "довоенных". Мы должны закончить этот год при высоком уровне заполняемости газохранилищ, что позволит нам хорошо подготовиться к следующей зиме", — сказал еврокомиссар.

"Вчера я встречалась с министром энергетики Украины, который проинформировал меня о продолжающихся ударах по энергетической инфраструктуре со стороны России. Он призвал все европейцев поддержать запрет на импорт российского газа в ЕС. Сегодня менее 20% газа поступает из России", — также заявила она.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, по состоянию на 8 февраля заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС составляла 67,9%, что на 14 п. п. больше, чем было в среднем на эту дату в 2019–2023 годах, но на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее.

Потребители в ЕС при этом выбрали на тот момент из ПХГ за три месяца – с начала сезона отбора – 35,2 миллиардов кубометров газа, что на 8% меньше, чем в отопительный период годом ранее.