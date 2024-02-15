Еврокомиссия: газовые хранилища Евросоюза заполнены на 66 процентов
БРЮССЕЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. Сейчас газохранилища в ЕС заполнены на 66%, а высокий уровень их заполнения позволит хорошо подготовиться и к следующему зимнему сезону, несмотря на значительное снижение поставок "голубого топлива" из России, заявила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Наши газохранилища заполнены на 66%, рынок сжиженного газа находится в хорошем состоянии. Мы смогли снизить потребления газа на 18%, цены на газ упали на уровень ниже "довоенных". Мы должны закончить этот год при высоком уровне заполняемости газохранилищ, что позволит нам хорошо подготовиться к следующей зиме", — сказал еврокомиссар.
"Вчера я встречалась с министром энергетики Украины, который проинформировал меня о продолжающихся ударах по энергетической инфраструктуре со стороны России. Он призвал все европейцев поддержать запрет на импорт российского газа в ЕС. Сегодня менее 20% газа поступает из России", — также заявила она.
По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, по состоянию на 8 февраля заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС составляла 67,9%, что на 14 п. п. больше, чем было в среднем на эту дату в 2019–2023 годах, но на 1 процентный пункт меньше, чем годом ранее.
Потребители в ЕС при этом выбрали на тот момент из ПХГ за три месяца – с начала сезона отбора – 35,2 миллиардов кубометров газа, что на 8% меньше, чем в отопительный период годом ранее.
https://1prime.ru/gas/20240215/843077453.html