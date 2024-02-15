СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — ПРАЙМ. США являются единственным государством, которое заинтересовано в отказе Евросоюза от российского газа, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Эксперт рассказал, что ждет ГТС Украины без российского газа

"Еврокомиссар поет с чужого голоса, выдавая явно неевропейскую точку зрения и защищая интересы лоббистов из США. В этом заявлении очень четко просматривается американский след. На сегодня единственная заинтересованная страна в разрыве газовых отношения ЕС и России — это США", — рассказал депутат РИА Новости.

Кроме того, Бнлик отметил, что Вашингтону выгодно вытеснить Россию с европйского энергетического рынка, так как у него появится возможность заполнить газохранилища Европы "своим родным сжиженным газом". По его словам, европейских политиков и лоббистов США мало волнует, что американский СПГ "влетит европейским налогоплательщикам в копеечку".

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании Европарламента 15 февраля заявила, что Евросоюз не заинтересован в продлении транзитного договора о поставках газа из России через Украину, который истекает в конце года. По ее словам, ЕС научился "жить без российского газа".