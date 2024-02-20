МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия". Назван оптимальный для России вариант отказа от украинского транзита

"Я думаю, европейские страны должны сами все же позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы", — сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о планах продления транзитного газового соглашения с Украиной, которое заканчивается в этом году.

Он добавил, что что в настоящее время "конкретные переговоры на эту тему не идут".