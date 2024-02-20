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Европа сама должна выйти с предложением по транзиту газа, заявил Шульгинов
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Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на... ПРАЙМ, 20.02.2024
энергетика, новости, газ, николай шульгинов, украина, европа, транзит газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия".
"Я думаю, европейские страны должны сами все же позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы", — сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о планах продления транзитного газового соглашения с Украиной, которое заканчивается в этом году.
Он добавил, что что в настоящее время "конкретные переговоры на эту тему не идут".