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2024
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Названы сроки обеспечения газификации новых регионов
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Российские власти планируют обеспечить социальную газификацию новых регионов с июля 2024 года, заявил вице-премьер России Александр Новак. Замглавы правительства выступил на... ПРАЙМ, 20.02.2024
энергетика, регионы, экономика, новости, газ, россия, социальная газификация, новые регионы рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российские власти планируют обеспечить социальную газификацию новых регионов с июля 2024 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Замглавы правительства выступил на заседании госсовета РФ по направлению "Энергетика".
"Планируется, что с 1 июля текущего года будет обеспечена для жителей… программа социальной газификации", — сказал Новак.
Вице-премьер добавил, что общее финансирование по программе развития новых регионов до 2025 года составляет 229 миллиардов рублей, половину из которых возьмут на себя компании ТЭК.
Газификация российских регионов является одной из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы "Газпрома" на внутреннем рынке. Программа должна поспособствовать социально-экономическому развитию субъектов и повышению качества жизни населения. Газификация рассчитана на пятилетку с 2021 по 2025 год, включает в себя 72 субъекта, 3,6 тысячи населенных пунктов, более 24 тысяч километров газопровода. Отмечается, что "Газпром" выделяет на программу 526,1 миллиард рублей, что превышает общие затраты за предыдущие 15 лет.