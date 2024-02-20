МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Приостановка властями США процесса одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж может повлиять на отношение Германии к проекту "Северный поток 2" и его запуску, считает министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО у "Северных потоков"

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает его. В прошлом месяце Белый дом взял паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями.

По словам Шульгинова, для запуска "Северного потока 2" нужно, чтобы "другая сторона дала согласие" и организовывала технические работы.

"Я думаю, что все будет зависеть от того, что у них будет происходить. Любые заявления, даже американцев о лицензировании СПГ, могут привести к пониманию того, что экспорт СПГ из США нестабилен, не гарантирован. Может быть, наступит понимание, что надо к этому (проекту "Северный поток 2" — ред.) вернуться", — сказал министр журналистам в ходе "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.