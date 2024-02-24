2024-02-24T19:45:59+03:00
2024-02-24T19:45:59+03:00
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2024
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Пакистан возобновил строительство газопровода в Иран
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Власти Пакистана возобновили строительство трубопровода в Иран для импорта газа, пишет Bloomberg. Комитет кабинета министров по энергетике Пакистана одобрил начало строительства... ПРАЙМ, 24.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Власти Пакистана возобновили строительство трубопровода в Иран для импорта газа, пишет Bloomberg.
Комитет кабинета министров по энергетике Пакистана одобрил начало строительства участка трубопровода длиной 80 км от иранской границы до пакистанского портового города Гвадар с использованием государственных средств
Пакистан и Иран подписали соглашение по газу сроком на 25 лет еще в 2013 году, однако Исламабад в течение нескольких лет откладывал работу над газопроводом из-за опасений санкций со стороны ООН в отношении Ирана.
В последнее время запасы топлива Пакистана оказались недостаточными для обеспечения работы промышленности, доля импорта на фоне сокращения запасов выросла до 29%.