МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Власти Пакистана возобновили строительство трубопровода в Иран для импорта газа, пишет Bloomberg. В Пакистане оценили эффективность нефтяной сделки с Россией

Комитет кабинета министров по энергетике Пакистана одобрил начало строительства участка трубопровода длиной 80 км от иранской границы до пакистанского портового города Гвадар с использованием государственных средств

Пакистан и Иран подписали соглашение по газу сроком на 25 лет еще в 2013 году, однако Исламабад в течение нескольких лет откладывал работу над газопроводом из-за опасений санкций со стороны ООН в отношении Ирана.

В последнее время запасы топлива Пакистана оказались недостаточными для обеспечения работы промышленности, доля импорта на фоне сокращения запасов выросла до 29%.