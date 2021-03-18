МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цены на бензин вырастут к 1 апрелю и продолжат увеличиваться до лета. Об этом рассказал шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев, сообщает Life. Цены на бензин на московских АЗС растут 13 недель подряд

"Подорожание бензина в России в лучшем случае удается остановить на срок от шести месяцев до двух лет. И то сначала ценам дадут подняться, а потом все начинается сначала. Так что в апреле бензин продолжит немного дорожать", — прогнозирует эксперт.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман считает, что рост стоимости бензина в ближайшие месяцы разгонится до 3-4% и в начале апреля это будет наиболее заметно. Тем не менее, в этом году цены на топливо должны затормозиться, полагает он. При отсутствии новых проинфляционных факторов цены перестанут подниматься уже летом. Для этого даже не потребуется заморозка, поскольку оптовая стоимость топлива уже падает, а рынок наполнен.