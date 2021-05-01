МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Ограничение экспорта бензина, которое обсуждается сейчас российскими властями, не даст расти ценам на топливо на АЗС во время повышенного сезонного спроса, при этом компании-экспортеры бензина из-за этой инициативы потеряют в доходах, сообщил РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Эксперт назвал тренд, который подтолкнет рубль к максимумам в мае

"Инициатива правительства по введению временного запрета на экспорт бензина обеспечит перенаправление этих объемов на внутренний рынок, что может вызвать снижение внутренних оптовых цен. Это, в свою очередь, сдержит дальнейший рост розничных цен на фоне сезонного роста спроса", — сообщил Амирагян.

"При этом компании, специализирующиеся на экспортных поставках бензина, потеряют в доходах, так как, во-первых, будут вынуждены поставлять топливо на менее экономически привлекательный внутренний рынок, и, во-вторых, вынуждены будут перенастраивать логистику поставок, которая была ориентирована преимущественно на экспорт", — считает эксперт.

Рост мировых цен на нефть и нефтепродукты и ослабление курса рубля в 2021 году привели к тому, что экспортные поставки бензина стали намного выгоднее, чем продажа на внутреннем рынке. В результате выросла рублевая экспортная цена бензина, что вызвало рост биржевых цен в России до рекордных значений. Это негативно сказывается и на розничном рынке топлива, особенно на независимых АЗС.

На этом фоне Минэнерго подготовило проект о запрете экспорта из России бензина и легких дистиллятов сроком на три месяца для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке в периоды пикового спроса и ремонта на НПЗ. Ограничение может распространяться на бензины марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98 и другие, а также некоторые виды легких дистиллятов.

Как отметили в министерстве, проект о запрете экспорта бензина незамедлительно вынесут на обсуждение правительства, если того потребует ситуация на рынке.