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2021
https://1prime.ru/gasoline/20210516/833672057.html
Несколько украинских АЗС прекращают продажу премиального топлива
Бензин
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По меньшей мере четыре крупных сети АЗС Украины прекратили реализацию премиального топлива из-за госрегулирования цен. Кабинет министров Украины ранее ввел госрегулирование цен на... ПРАЙМ, 16.05.2021
украина, азс, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. По меньшей мере четыре крупных сети АЗС Украины прекратили реализацию премиального топлива из-за госрегулирования цен.
Кабинет министров Украины ранее ввел госрегулирование цен на нефтепродукты до окончания действия карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции, граничные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива составят до 0,25 доллара на литр, бензина — до 0,18 доллара на литр.
"Как законопослушная компания SOCAR выполняет предписание Кабинета министров. Поэтому 15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива — NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисление дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора", — сообщила пресс-служба компании SOCAR в Facebook.
Аналогичные сообщения появились на страницах сетей OKKO, WOG и KLO.