МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. По меньшей мере четыре крупных сети АЗС Украины прекратили реализацию премиального топлива из-за госрегулирования цен.

Кабинет министров Украины ранее ввел госрегулирование цен на нефтепродукты до окончания действия карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции, граничные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива составят до 0,25 доллара на литр, бензина — до 0,18 доллара на литр.

"Как законопослушная компания SOCAR выполняет предписание Кабинета министров. Поэтому 15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива — NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисление дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора", — сообщила пресс-служба компании SOCAR в Facebook.

Аналогичные сообщения появились на страницах сетей OKKO, WOG и KLO.