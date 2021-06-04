С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Дефицита бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке РФ нет, запасы топлива на 30% выше уровней предыдущих лет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Дефицита у нас нет ни бензина, ни дизельного топлива. Более того, накопленные запасы почти на 30% больше, чем в предыдущие годы", — сказал вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.