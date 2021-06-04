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2021
https://1prime.ru/gasoline/20210604/833857649.html
Новак заявил об отсутствии дефицита топлива в России
Бензин
Новости
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Дефицита бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке РФ нет, запасы топлива на 30% выше уровней предыдущих лет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках... ПРАЙМ, 04.06.2021
топливо, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Дефицита бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке РФ нет, запасы топлива на 30% выше уровней предыдущих лет, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Дефицита у нас нет ни бензина, ни дизельного топлива. Более того, накопленные запасы почти на 30% больше, чем в предыдущие годы", — сказал вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.