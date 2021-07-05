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Минэнерго России считает ситуацию на внутреннем рынке топлива стабильной
Бензин
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Минэнерго РФ считает ситуацию на рынке топлива в стране стабильной, запасы бензина не снижаются несмотря на ремонты на НПЗ, рассказал РИА Новости замминистра энергетики Павел... ПРАЙМ, 05.07.2021
иннопром, топливный рынок, минэнерго рф, бензин, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает ситуацию на рынке топлива в стране стабильной, запасы бензина не снижаются несмотря на ремонты на НПЗ, рассказал РИА Новости замминистра энергетики Павел Сорокин в кулуарах форума "Иннопром 2021".
"Производство находится выше потребления, об этом свидетельствует сохранение уровня запасов несмотря на период ремонтов НПЗ, но и в целом сейчас ситуация достаточно стабильная на рынке", — сказал Сорокин.
"Производства у нас более чем достаточно для покрытия не только обычного спроса, но даже и пикового. Запасы не снижаются несмотря на ремонты на НПЗ. В июле уже будут выходить из ремонта нефтеперерабатывающие заводы, что дополнительно предложение на рынок даст", — добавил замглавы Минэнерго.