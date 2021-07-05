ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает ситуацию на рынке топлива в стране стабильной, запасы бензина не снижаются несмотря на ремонты на НПЗ, рассказал РИА Новости замминистра энергетики Павел Сорокин в кулуарах форума "Иннопром 2021". Россия вошла в пятерку по индексу кибербезопасности, сообщил Чернышенко

"Производство находится выше потребления, об этом свидетельствует сохранение уровня запасов несмотря на период ремонтов НПЗ, но и в целом сейчас ситуация достаточно стабильная на рынке", — сказал Сорокин.

"Производства у нас более чем достаточно для покрытия не только обычного спроса, но даже и пикового. Запасы не снижаются несмотря на ремонты на НПЗ. В июле уже будут выходить из ремонта нефтеперерабатывающие заводы, что дополнительно предложение на рынок даст", — добавил замглавы Минэнерго.