МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Запасы бензина в России за неделю с 6 по 12 июля сократились на 0,8%, составив 1,674 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 1,8%, до 2,633 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). В России выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей

Отгрузки топлива на внутренний рынок изменились разнонаправленно. Так, отгрузки бензина за период с 7 по 13 июля по сравнению с предыдущей неделей снизились на 5,9%, до 672 тысяч тонн, дизтоплива — выросли на 1,2%, до 803 тысяч. При этом производство бензина, по данным ЦДУ ТЭК, выросло за неделю на 5,1%, до 750 тысяч тонн, а дизельного топлива — сократилось на 6,5%, до 1,29 миллиона.

Остатки бензина в стране в середине января опустились до минимума за последние шесть лет — 1,2 миллиона тонн. На этом фоне Минэнерго РФ в феврале рекомендовало топливным компаниям нарастить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка, и эта цель была выполнена досрочно. Замминистра энергетики Павел Сорокин в начале июля отмечал, что ситуация на рынке топлива в стране стабильна, запасы бензина не снижаются несмотря на ремонты на НПЗ.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.