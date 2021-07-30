МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ не ждет выпадающих доходов бюджета от запрета экспорта бензина из России, так как они будут компенсированы за счет акциза при реализации экспортных объемов внутри страны, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. В России подорожали бензин и дизельное топливо

"Если экспорт бензина сократится, то увеличится поступление акцизов. Потому что, если бензин не идет на экспорт, то он идет на внутренний рынок, где платится акциз. Поэтому мы не ожидаем в связи с этим каких-то выпадающих доходов", — сказал Сазанов.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля заявил, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца.

После заявлений Минэнерго, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению. По итогам торгов четверга на СПбМТСБ эта динамика сохранялась (за исключением Аи-92, который после четырех дней снижения подорожал 29 июля на 0,85%, до 57 343 рублей за тонну).

Правительство РФ обсуждает запрет на экспорт бензина как один из возможных инструментов стабилизации цен на внутреннем рынке топлива с весны и даже уже подготовило проекты всех необходимых для такого шага документов. При этом тогда же Минфин также оценивал, что на доходах бюджета эта мера отразиться не должна.