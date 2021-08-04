МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 26 июля по 2 августа увеличилась на 11 копеек, до 48,55 рубля за литр, а на дизельное топливо — на 7 копеек, до 50,35 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 9 копеек, до 45,72 рубля, Аи-95 — на 11 копеек, до 49,47 рубля. Стоимость бензина Аи-98 достигла 56,72 рубля за литр, увеличившись за неделю на 19 копеек. Россиянам рассказали, как их могут обмануть на АЗС

Цены на бензин с начала года к 2 августа в среднем выросли на 5,4%, на дизтопливо — на 3,4%. В частности, бензин марки Аи-92 подорожал за этот период на 5,5%, Аи-95 — на 5,1%, Аи-98 — на 6%.

Рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал во Владивостоке – на 1,2% и Чите – на 1%. Снижение цен на бензин было отмечено во Владикавказе – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2% и 0,4% соответственно.

Производство бензина в РФ с 26 июля по 1 августа выросло на 6,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 815,9 тысячи тонн, а дизтоплива — на 11,7%, до 1,613 миллиона тонн.

"Минэнерго России продолжает следить за динамикой цен на топливо и его отгрузок на внутренний рынок в ежедневном режиме. Для сдерживания оптовых цен системно действует "демпфирующий механизм", благодаря корректировке которого производители топлива с мая получают повышенные выплаты для снижения динамики цен на внутреннем рынке топлива", — сообщило ведомство.

Отмечается, что производители сохраняют высокие темпы отгрузок бензина потребителям — на конец июля-начало августа ежедневные отгрузки бензина на внутренний рынок соответствовали уровням 2019-2020 годов — 56,3 тысяч тонн АИ-92 и 44,5 тысяч тонн АИ-95. По словам Минэнерго, эта тенденция поддерживается постепенным выходом нескольких российских НПЗ из сезонного периода ремонтов.

"Кроме того, по сравнению с прошлой неделей компании-участники биржевых торгов заметно увеличили отгрузки — до 34 тысяч тонн бензина ежесуточно, по сравнению с 30,5 тысячи тонн бензинов в конце прошлой недели", — также говорится в сообщении.