МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник, 9 августа, проведет совещание по ситуации на топливном рынке в России, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В России повысилось качество топлива

Отвечая на вопрос о том, когда планируется совещание, собеседник агентства сказал: "9 августа".

Биржевые цены на топливо в России летом этого года несколько раз обновили исторические рекорды. Минэнерго РФ пообещало запретить экспорт бензина, если цены на бирже продолжат расти. Позднее министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске процедуры эмбарго в ускоренном порядке. Кроме того, для снижения цен обсуждаются соглашения с нефтяниками и повышение нормативов продаж топлива через биржу.

Такая сложная ситуация на топливном рынке в России сложилась в связи с повышенным спросом на бензин на фоне роста внутреннего туризма из-за закрытых границ. Вместе с тем ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

Особенностью российского топливного рынка являются регулируемые цены в рознице и рыночное ценообразование на бирже и в опте. Минэнерго неоднократно сообщало, что по итогам года цены на бензин на АЗС вырастут не выше инфляции. По итогам 2021 года инфляция, по данным Минэкономразвития, ожидается на уровне 5%. В то же время рост биржевых цен на топливо с начала года составил порядка 20%. На такой дисбаланс роста биржевых и розничных цен жаловался бизнес, который из-за этого несет убытки.