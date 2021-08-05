СУХУМ, 5 авг — ПРАЙМ. Правительство Абхазии установило в четверг предельные цены на топливо на фоне сложной ситуации с нефтепродуктами в республике.

Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган сообщила, что ведомство предлагает правительству изменить ценовую политику в отношении нефтепродуктов из-за ситуации на топливном рынке. Позже на встрече с представителями четырех топливных компаний она заявила, что условия работы для участников топливного рынка в республике будут пересмотрены.

Теперь предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в Абхазии составит 51 рубль за литр и 53 рубля в розницу, следует из принятого в четверг постановления кабмина.

На многих заправках в Абхазии возникли автомобильные очереди, ситуацию спровоцировали невыгодные цены, по которым поставщик реализует нефтепродукты, а также отсутствие топлива в нужных объемах.