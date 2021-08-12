МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Запасы бензина в России за неделю с 3 по 9 августа незначительно снизились на 0,1%, до 1,602 миллиона тонн, а дизельного топлива — выросли на 4,3%, до 2,722 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). МЭА проанализировало нефтедобычу в мире

Отгрузки топлива на внутренний рынок при этом снизились. Так, отгрузки бензина за период с 4 по 10 августа по сравнению с предыдущей неделей сократились на 0,4% — до 719 тысяч тонн, дизтоплива — на 4,5%, до 845 тысяч. При этом производство бензина, по данным ЦДУ ТЭК, выросло за неделю на 5,5% — до 790 тысяч тонн, а дизельного топлива чуть снизились на 0,1%, до 1,432 миллиона тонн.

Остатки бензина в стране в середине января опустились до минимума за последние шесть лет — 1,2 миллиона тонн. На этом фоне Минэнерго РФ в феврале рекомендовало топливным компаниям нарастить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка, и эта цель была выполнена досрочно.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.