МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Независимые заправки предложили ФАС принять меры для стабилизации топливного рынка в России, пишут "Известия". Названо последнее препятствие для "Северного потока-2"

"Из-за высоких оптовых цен на бензин и сдерживания розничных независимые АЗС могут столкнуться с угрозой существования", — заявили в НТС.

В 2021 году мелкооптовые цены на АИ-92 и АИ-95 в среднем увеличились на 19 и 20%, а розничные — на 6,5 и 6% соответственно, рассказали предприниматели.

НТС предлагает регулятору рекомендовать нефтяникам приравнять розничные цены к оптовым, внести корректировки в механизм демпфера и увеличить нормативы биржевой торговли (до 25% по бензину и 15% по дизелю).

В ФАС отметили, что осенью начали снижаться и оптовые, и розничные цены на топливо. Кроме того, регулятор готов обсуждать дополнительные меры для стабилизации ситуации.