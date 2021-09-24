МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Британцы публикуют фото и видео с АЗС по всей стране, на которых выстроились огромные очереди автомобилей после того, как некоторые станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что британская нефтегазовая корпорация BP была вынуждена ранее ограничить доставки топлива на свои АЗС из-за нехватки водителей.

Как сообщают СМИ, на данный момент как минимум на 50 из 1200 станциях нефтяного гиганта есть дефицит топлива, а несколько из них временно закрыты. Газета Times написала о том, что правительство обсуждает возможность привлечения военных в качестве водителей бензовозов. Министр транспорта Грант Шэппс пообещал британцам приложить все усилия к тому, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему. Россия нарастила производство бензина

Несмотря на отсутствие в Британии проблемы с недостатком самого топлива, а также на призывы министра транспорта Шэппса не паниковать, в пятницу на автозаправочных станциях страны выстроились длинные очереди, о чем свидетельствуют опубликованные в сети фото и видеокадры пользователей.

"Сторонники Brexit хотели вернуться во времена до ЕС. Ну вот теперь мы тут… очередь на АЗС!", — пишет пользователь Twitter suehard, сопроводив пост видео, на котором длинная очередь из автомобилей. Женщина поясняет, что это уже третья АЗС, на которой они столкнулись с длинной очередью. Она объяснила, что они "не в панике, но им действительно нужен бензин".

Пользователь Марк Редди подписал фото с очередями на АЗС так: "Вот и пришло отличное время, чтобы начать пользоваться общественным транспортом".

Лондонский корреспондент Sky News Скотт Бизли написал в своем Твиттере, что "еще нет 10 утра, а уже огромные очереди на автозаправочной станции тут".

РИА Новости отмечает, что проблем с самим топливом в Британии нет, просто в стране не хватает водителей, которые могли бы доставить топливо на место назначения.

В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии COVID-19.