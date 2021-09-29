МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Средняя цена бензина в России в августе выросла на 1,4% по отношению к июлю, а с начала года он подорожал на 6,6%, свидетельствуют материалы Росстата. В России подорожал еще один продукт

При этом инфляция в России в августе составила 0,2% в месячном выражении, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.

Розничные цены на бензин в годовом выражении в августе выросли на 7,1%. Инфляция за этот период составила 6,7%.

Стоимость дизельного топлива в августе подорожало на 0,9% в месячном выражении.