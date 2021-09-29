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2021
https://1prime.ru/gasoline/20210929/834828128.html
Бензин в России в августе подорожал на 1,6%
Бензин
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Средняя цена бензина в России в августе выросла на 1,4% по отношению к июлю, а с начала года он подорожал на 6,6%, свидетельствуют материалы Росстата. При этом инфляция в России в... ПРАЙМ, 29.09.2021
бензин, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Средняя цена бензина в России в августе выросла на 1,4% по отношению к июлю, а с начала года он подорожал на 6,6%, свидетельствуют материалы Росстата.
При этом инфляция в России в августе составила 0,2% в месячном выражении, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%.
Розничные цены на бензин в годовом выражении в августе выросли на 7,1%. Инфляция за этот период составила 6,7%.
Стоимость дизельного топлива в августе подорожало на 0,9% в месячном выражении.