МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с ростом цен на бензин на Камчатке является возмутительной, цены растут "галопирующими" темпами, рассказал губернатор региона Владимир Солодов в ходе прямого эфира в Instagram. Экономист рассказал, как россияне смогут стать богаче

Глава края заявил, что ранее обращался в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность действий крупнейших нефтетрейдеров, но ведомство не обнаружило никаких нарушений. Однако, подчеркнул Солодов, такая динамика прослеживается по всей стране.

"К сожалению, единственный вариант — это переговорная позиция. Я планирую в ближайшее время с руководством переговоры провести. Еще раз подчеркну, что меня, как и вас, расстраивает эта ситуация", — сказал губернатор.

На прошлой неделе стоимость топлива на региональных заправках выросла в девятый раз с начала года, сообщало "Кам 24".