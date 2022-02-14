МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправках Москвы за неделю с 7 по 14 февраля не изменилась, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Кабмин одобрил корректировку топливного демпфера

Бензин марки Аи-92 по-прежнему стоит 47,79 рубля за литр, Аи-95 — 53,03 рубля, цена Аи-100 составила 60,82 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива также не изменилась — 54,1 рубля за литр.

Среди московских сетей АЗС, по которым ведется статистика, чуть подешевел бензин только у Shell — на 1 копейку. У всех остальных сетей АЗС цены остались прежними.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.