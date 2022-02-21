МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Москвы за неделю с 14 по 21 февраля вновь перешли к росту, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

На предыдущей неделе, с 7 по 14 февраля, они не изменились.

Бензин марки Аи-92 за прошедшую неделю подорожал на 7 копеек, до 47,86 рубля за литр, Аи-100 — на 8 копеек, до 60,90 рубля. Лишь стоимость Аи-95 не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 53,03 рубля.

Самую сильную динамику продемонстрировало дизельное топливо, его цена выросла на 20 копеек и составила 54,30 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива росла за отчетный период в московских сетях АЗС "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), "Газпром нефти", "Татнефти", "Лукойла" и "Петрол Комплекса". Бензин подорожал в этих же сетях, кроме "Газпром нефти" и "Лукойла". Также бензин подорожал у Shell.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.