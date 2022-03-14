МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Цены на бензин на автозаправках Москвы за период с 9 по 14 марта упали впервые с января, а на дизельное топливо — впервые с сентября 2021 года, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). В Кремле рассказали о минимизации последствий экономической войны

По данным МТА, бензин марки Аи-92 подешевел в среднем на 2 копейки, до 47,86 рубля за литр. Стоимость Аи-95 опустилась на 1 копейку, составив 53,04 рубля за литр, а Аи-100 — не изменилась, оставшись на уровне 61,1 рубля. Сильнее всего в Москве подешевело дизельное топливо — на 5 копеек, до 54,27 рубля за литр.

Бензин за отчетный период стал дешевле на заправках "РН-Москва" ("Роснефть") и "Транс-АЗС". Дизельное топливо в столице подешевело на сети АЗС Shell, но подорожало у "Транс-АЗС".

В последний раз бензин дешевел на московских заправках на неделе с 24 по 31 января, а дизель — с 30 августа по 6 сентября.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за две недели бензин на бирже подешевел почти на четверть, но в конце прошлой недели цены начали коррекцию.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.