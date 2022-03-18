МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу чуть снизилась, но за неделю выросла на 17,4% и 20,7%, свидетельствуют данные торгов. Россия вошла в число стран с самым дешевым бензином

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы снизилась на 3,01%, до 45 063 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подешевел на 0,69% — до 50 406 рублей за тонну.

Дизельное топливо, напротив, чуть подорожало. Так, стоимость летнего дизтоплива выросла на 0,66%, до 51 107 рублей за тонну, зимнего — на 1,32%, до 50 494 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. За две недели бензин марок Аи-92 и Аи-95 на бирже подешевел на 28,9% и 27%, но 11 марта цены начали коррекцию вверх. В результате за эту неделю котировки выросли на 17,4% и 20,7%.

Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, снижение было связано с ростом ставок по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. Все компании использовали кредитные линии для работы на бирже. Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей есть сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным" ценам.