МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Импорт нефтепродуктов в Мексику сократился в 2018-2022 годах на 48% до 436 тысяч баррелей в сутки, заявил глава государственной нефтегазовой компании Pemex Октавио Ромеро Оропеса. Вучич: новые санкции Евросоюза запрещают импорт нефти в Сербию

"Импорт сократился с 833 тысяч баррелей в 2018 году до 436 тысяч баррелей в сутки в феврале 2022 года, почти на 48%", — заявил генеральный директор Pemex на церемонии по случаю 84-й годовщины национализации мексиканской нефти, которую транслировало в своих блогах правительство Мексики.

За тот же период уровень переработки сырой нефти на территории страны вырос с 38 до 55%. По состоянию на конец 2021 года объем мексиканской нефтедобычи достиг 1,8 миллиона баррелей в сутки, цель текущего года — 1,875 миллиона.

Pemex в январе завершила сделку по приобретению у компании Shell 50,005% акций нефтеперерабатывающего комплекса Deer Park, расположенного в Хьюстоне, и стала единственным владельцем предприятия — седьмого НПЗ под контролем государственной компании. Предприятие в Техасе способно перерабатывать 340 тысяч баррелей нефти в сутки.

В планах правительства Мексики и Pemex на 2022 год — более чем вдвое сократить объем экспорта сырой нефти, с текущих 1 миллиона баррелей в день до 435 тысяч баррелей. Объем переработки также должен вырасти вдвое, с 714 тысяч баррелей в день до 1,5 миллиона.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно заверял, что страна откажется от экспорта нефти, это должно произойти к концу его срока полномочий, которые истекают в 2024 году.