МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизель в России с начала года почти не изменились, при нормальных условиях их рост сохранится в пределах инфляции, кроме того, России — при образовании избытка топлива на внутреннем рынке — нужно будет принимать нетривиальные решения, в том числе по загрузке нефтеперерабатывающих заводов, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. Новак не исключил серьезных последствий из-за повреждения причалов КТК

"Благодаря законодательству, которое принято, сегодня, с начала года, у нас практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо… При нормальной ситуации, если наши экспортные товары будут реализовываться, у нас будет нормальная ситуация на нашем внутреннем рынке, мы будем удерживать цены на уровне инфляции", — сказал Новак на правительственном часе в Госдуме.

"Если же будет ситуация избытков — это, конечно, ситуация неестественная для внутреннего рынка — здесь нужно будет принимать в том числе и нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться", — добавил Новак.